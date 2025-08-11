RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Война в Украине

Палатный: "Украинская команда" передала 72 бригаде автобус

Фото: Артур Палатный (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

"Украинская команда" передала 72 бригаде имени Черных Запорожцев автобус. Он нужен бойцам для повышения мобильности и оперативного выполнения боевых задач.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook руководителя волонтерского штаба Артура Палатного.

"Украинская команда" передала автобус 72 бригаде имени Черных Запорожцев. Эти героические ребята в начале полномасштабного вторжения защищали и освобождали Киевскую область. И уже три с половиной года бьют врага в Донецкой области", - написал Палатный.

Руководитель волонтерского штаба отметил, что транспортное средство нужно военным для улучшения логистики.

"Уверен, что этот автобус повысит мобильность и оперативность подразделений 72 бригады. А "Украинская команда" и в дальнейшем будет помогать нашим защитникам на передовой", - подчеркнул Палатный.

Ранее сообщалось, что с начала полномасштабного вторжения "Украинская команда" передала на передовую более 90 автомобилей и 3500 различных дронов.

 

Читайте РБК-Украина в Google News
Военный