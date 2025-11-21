Палатний разом із УДАРом вшанував пам’ять Героїв Небесної сотні

Також у церемонії покладання квітів та хвилині мовчання взяв участь лідер партії та мер Києва Віталій Кличко.

"На Алеї Героїв Небесної Сотні сьогодні згадали тих, хто відстояв гідність і свободу України ціною власного життя… Кожен, хто стояв тоді на Майдані, хто не відступив перед небезпекою, назавжди залишиться в нашій пам’яті", - написав Артур Палатний.

Він зазначив, що сміливість, відданість і мужність Героїв Небесної Сотні продовжують надихати суспільство й сьогодні.

"Вони показали, що боротьба за правду та права людини варта будь-яких ризиків. Боротьба продовжується й зараз, але наша рішучість така ж непохитна, як і тоді. Слава Героям Небесної Сотні! Слава Україні!" - наголосив Артур Палатний.