Палатный вместе с УДАРом почтил память Героев Небесной сотни

Также в церемонии возложения цветов и минуте молчания принял участие лидер партии и мэр Киева Виталий Кличко.

"На Аллее Героев Небесной Сотни сегодня вспомнили тех, кто отстоял достоинство и свободу Украины ценой собственной жизни... Каждый, кто стоял тогда на Майдане, кто не отступил перед опасностью, навсегда останется в нашей памяти", - написал Артур Палатный.

Он отметил, что смелость, преданность и мужество Героев Небесной Сотни продолжают вдохновлять общество и сегодня.

"Они показали, что борьба за правду и права человека стоит любых рисков. Борьба продолжается и сейчас, но наша решимость такая же непоколебимая, как и тогда. Слава Героям Небесной Сотни! Слава Украине!" - отметил Артур Палатный.