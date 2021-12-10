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Намети, ковдри, сумки: на кордоні Білорусі мігранти залишили по собі звалище з речей

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Білорусь, П'ятниця 10 грудня 2021 11:56
Намети, ковдри, сумки: на кордоні Білорусі мігранти залишили по собі звалище з речей Архівне фото: мігранти на польсько-білоруському кордоні залишили намети та речі (Getty Images)
Автор: Іванна Шовкун

На території Білорусі групи мігрантів, які жили біля кордону протягом двох місяців, щоб пробратися до Польщі, залишили свої речі. Місце виглядає так, ніби його покинули раптово і поспіхом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РАР.

Біля паркану, який розділяє кордон Білорусі та Польщі, залишився табір мігрантів. Білоруські служби не очищали територію, де досі розбиті намети, лежать ковдри та сумки біженців із речами та їжею. Самих іноземців розмістили у логістичному центрі.

Зазначають, що у деяких місцях було зламано паркан, але його відновили. Такі ділянки кордону нагадують про нещодавні спроби її незаконного перетину мігрантами.

Проте з боку Польщі навпроти колишнього табору мігрантів ще чергують польські силовики. Вони охороняють територію від нових вторгнень, які щоденно повторюються на різних ділянках уздовж кордону.

Нагадаємо, 7 грудня в лісі неподалік Вільхівки виявили тіло чоловіка з рюкзаком та нігерійським паспортом. Труп знайшли польські солдати приблизно за 9 км від білоруського кордону.

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