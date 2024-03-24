У Палаті представників США розповіли, коли можуть проголосувати допомогу Україні

Голова Комітету Палати представників США в закордонних справах Майкл Маккол заявив, що спікер Майк Джонсон має намір винести голосування законопроєкт, який передбачає допомогу для України після Великодня.

Зазначимо, що Великдень в США цього року святкують 31 березня.

"Він (Джонсон - ред.) має намір винести цей законопроєкт (із допомогою для України - ред.) на розгляд після Великодня, і ми працюємо над цим законопроєктом", - сказав Маккол.

На питання журналіста, щодо того, чи є ймовірність, що законопроект приймуть вже 9 квітня, він відповів, що хотів, би щоб голосування відбулось "якомога швидше".

"Ситуація в Україні є дуже важкою. Якщо ми програємо в Україні, як в Афганістані, і дозволимо Путіну заволодіти Україною, Молдовою та Грузією, це послабить США", - додав Маккол.

