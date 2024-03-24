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У Палаті представників США розповіли, коли можуть проголосувати допомогу Україні

Фото: Конгрес США скоро може проголосувати за допомогу Україні (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Конгрес США може проголосувати за допомогу Україні після святкування Великодня, яке відбудеться вже наприкінці березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News.

Голова Комітету Палати представників США в закордонних справах Майкл Маккол заявив, що спікер Майк Джонсон має намір винести голосування законопроєкт, який передбачає допомогу для України після Великодня.

Зазначимо, що Великдень в США цього року святкують 31 березня.

"Він (Джонсон - ред.) має намір винести цей законопроєкт (із допомогою для України - ред.) на розгляд після Великодня, і ми працюємо над цим законопроєктом", - сказав Маккол.

На питання журналіста, щодо того, чи є ймовірність, що законопроект приймуть вже  9 квітня, він відповів, що хотів, би щоб голосування відбулось "якомога швидше".

"Ситуація в Україні є дуже важкою. Якщо ми програємо в Україні, як в Афганістані, і дозволимо Путіну заволодіти Україною, Молдовою та Грузією, це послабить США", - додав Маккол.
 

Питання щодо допомоги Україні від США

Раніше повідомлялося, що Конгрес США вже кілька місяців не може надати нове фінансування допомоги Україні.

Законопроект про 60 млрд доларів на військову та фінансову допомогу нашій країні нещодавно пройшов Сенат. Але його відмовляється розглядати Палата представників.

Спікер Палати Майк Джонсон обіцяв, що за питання допомоги Україні в Конгресі візьмуться одразу після голосування за бюджет.

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