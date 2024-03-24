В Палате представителей США рассказали, когда могут проголосовать помощь Украине

Председатель Комитета Палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол заявил, что спикер Майк Джонсон намерен вынести голосование законопроект, который предусматривает помощь для Украины после Пасхи.

Отметим, что Пасху в США в этом году празднуют 31 марта.

"Он (Джонсон - ред.) намерен вынести этот законопроект (с помощью для Украины - ред.) на рассмотрение после Пасхи, и мы работаем над этим законопроектом", - сказал Маккол.

На вопрос журналиста, относительно того, есть ли вероятность, что законопроект примут уже 9 апреля, он ответил, что хотел бы, чтобы голосование состоялось "как можно скорее".

"Ситуация в Украине является очень тяжелой. Если мы проиграем в Украине, как в Афганистане, и позволим Путину завладеть Украиной, Молдовой и Грузией, это ослабит США", - добавил Маккол.

