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В Палате представителей США рассказали, когда могут проголосовать помощь Украине

Фото: Конгресс США скоро может проголосовать за помощь Украине (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Конгресс США может проголосовать за помощь Украине после празднования Пасхи, которое состоится уже в конце марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.

Председатель Комитета Палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол заявил, что спикер Майк Джонсон намерен вынести голосование законопроект, который предусматривает помощь для Украины после Пасхи.

Отметим, что Пасху в США в этом году празднуют 31 марта.

"Он (Джонсон - ред.) намерен вынести этот законопроект (с помощью для Украины - ред.) на рассмотрение после Пасхи, и мы работаем над этим законопроектом", - сказал Маккол.

На вопрос журналиста, относительно того, есть ли вероятность, что законопроект примут уже 9 апреля, он ответил, что хотел бы, чтобы голосование состоялось "как можно скорее".

"Ситуация в Украине является очень тяжелой. Если мы проиграем в Украине, как в Афганистане, и позволим Путину завладеть Украиной, Молдовой и Грузией, это ослабит США", - добавил Маккол.
 

Вопрос о помощи Украине от США

Ранее сообщалось, что Конгресс США уже несколько месяцев не может предоставить новое финансирование помощи Украине.

Законопроект о 60 млрд долларов на военную и финансовую помощь в нашей стране недавно прошел Сенат. Но его отказывается рассматривать Палата представителей.

Спикер Палаты Майк Джонсон обещал, что вопросы помощи Украине в Конгрессе возьмутся сразу после голосования за бюджет.

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