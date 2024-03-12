У Палаті представників розпочали збір підписів, щоб винести допомогу Україні на голосування

За словами прессекретаря, Макговерн ініціював так звану петицію про звільнення (за голосування законопроекту за допомогою України в обхід Джонсона) та розпочав збір підписів.

Таку петицію мають підписати щонайменше 218 членів Палати представників - це більшість із усіх 435 членів нижньої палати Конгресу.

Допомога Україні від США

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки вже кілька місяців не надають Україні військової та фінансової допомоги. Це пов'язано з тим, що Конгрес неспроможна виділити гроші.

Нещодавно Сенат США ухвалив законопроект, який передбачає 95 млрд доларів на допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню. Для нашої країни хочуть виділити понад 60 млрд доларів.

Для того, щоб документ набув чинності, його має підтримати Палата представників та підписати президент Джо Байден.

Спікер Палати представників Майк Джонсон відмовляється виносити таку ініціативу на розгляд. Він хоче, щоб за гроші для України голосували у прив'язці до коштів для охорони кордонів США від мігрантів.

Нещодавно стало відомо, що республіканці Палати представників почали розробляти альтернативний законопроект, який передбачає лише близько 60 млрд на допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню.