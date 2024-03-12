RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Палате представителей начали сбор подписей, чтобы вынести помощь Украине на голосование

Фото: в Палате представителей начали сбор подписей, чтобы вынести помощь Украине на голосование (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Демократы Палаты представителей США начали сбор подписей, чтобы вынести на рассмотрение законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню на 95 млрд долларов в обход спикера Майка Джонсона.

Об этом рассказал пресс-секретарь конгрессмена Джима Макговерна, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам пресс-секретаря, Макговерн инициировал так называемую петицию об увольнении (за голосование законопроекта с помощью Украине в обход Джонсона) и начал сбор подписей. 

Такую петицию должны подписать по меньшей мере 218 членов Палаты представителей - это большинство из всех 435 членов нижней палаты Конгресса. 

Помощь Украине от США

Напомним, Соединенные Штаты Америки уже несколько месяцев не предоставляют Украине военную и финансовую помощь. Это связано с тем, что Конгресс не может выделить деньги. 

Недавно Сенат США принял законопроект, который предусматривает 95 млрд долларов на помощь Украине, Израилю и Тайваню. Для нашей страны хотят выделить более 60 млрд долларов. 

Для того, чтобы документ вступил в силу, его должна поддержать Палата представителей и подписать президент Джо Байден. 

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон отказывается выносить такую инициативу на рассмотрение. Он хочет, чтобы за деньги для Украины голосовали в привязке к средствам для охраны границ США от мигрантов. 

Недавно стало известно, что республиканцы Палаты представителей начали разрабатывать альтернативный законопроект, который предусматривает только около 60 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню. 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиПомощь УкраинеВоенная помощьКонгресс СШАДемократическая партия США