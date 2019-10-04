В Палате представителей США обнародовали переговоры топ-чиновников с Ермаком

В Палате представителей США для более полного расследования темы, которая привела к инициированию импичмента президента Дональда Трампа, обнародовали часть переговоров топ-чиновников США между собой и помощником президента Украины Андреем Ермаком. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Как сообщается, такое решение было принято для того, чтобы публика имела более полное представление о ситуации, когда разные фигуранты дела публикуют "удобные" им выдержки таких бесед.

В документе частично приведены диалоги и их фрагменты между:

личным адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани и спецспедставителем Госдепа по Украине Куртом Волкером (19 июля 2019 года);

послом США в ЕС Гордоном Сондлендом и Волкером (19 июля);

временным поверенным в делах США в Украине Уильямом Тейлором и Сондлендом (21 июля);

Джулиани, Волкером и Сондлендом (22 июля);

Ермаком и Волкером (25 июля, до звонка Трампу);

Волкером и Ермаком (25 июля, после звонка Трампу);

Волкером и Сондлендом (9 августа);

Волкером, Сондлендом и Джулиани (9 августа);

Ермаком и Волкером (10 августа);

Волкером и Сондлендом (13 августа);

Волкером и Сондлендом (17 августа);

Волкером и Ермаком (29 августа);

Волкером, Тейлором и Сондлендом (30 августа);

Волкером, Тейлором и Сондлендом (1 сентября);

Волкером, Тейлором и Сондлендом (8 сентября);

Тейлором и Сондлендом (9 сентября).

Напомним, демократы в Конгрессе США объявили о начале процедуры импичмента президента Дональда Трампа из-за телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским. Трампа обвиняют в давлении на Зеленского для расследования деятельности газовой компании Burisma в Украине, в совет директоров которой входил Хантер Байден, сын бывшего вице-президента США Джо Байдена. В обмен на расследование американский президент собирался не препятствовать предоставлению Украине военной помощи.

Ранее РБК-Украина сообщало, что личный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани опубликовал частную переписку с экс-представителем Государственного департамента США по вопросам Украины Куртом Волкером и помощником президента Украины Владимира Зеленского Андреем Ермаком.