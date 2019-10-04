В Палате представителей США обнародовали переговоры топ-чиновников с Ермаком

В документе представлены переписки Руди Джулиани, Курта Волкера и Гордона Сондленда и Андрея Ермака
В Палате представителей США для более полного расследования темы, которая привела к инициированию импичмента президента Дональда Трампа, обнародовали часть переговоров топ-чиновников США между собой и помощником президента Украины Андреем Ермаком. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Как сообщается, такое решение было принято для того, чтобы публика имела более полное представление о ситуации, когда разные фигуранты дела публикуют "удобные" им выдержки таких бесед.
В документе частично приведены диалоги и их фрагменты между:
Напомним, демократы в Конгрессе США объявили о начале процедуры импичмента президента Дональда Трампа из-за телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским. Трампа обвиняют в давлении на Зеленского для расследования деятельности газовой компании Burisma в Украине, в совет директоров которой входил Хантер Байден, сын бывшего вице-президента США Джо Байдена. В обмен на расследование американский президент собирался не препятствовать предоставлению Украине военной помощи.
Ранее РБК-Украина сообщало, что личный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани опубликовал частную переписку с экс-представителем Государственного департамента США по вопросам Украины Куртом Волкером и помощником президента Украины Владимира Зеленского Андреем Ермаком.