У Палаті представників США оприлюднили переговори топ-чиновників з Єрмаком

У документі представлені листування Руді Джуліані, Курта Волкера і Гордона Сондленда і Андрія Єрмака
У Палаті представників США для більш повного розслідування теми, яка призвела до ініціації імпічменту президента Дональда Трампа, оприлюднили частину переговорів топ-чиновників США між собою і помічником президента України Андрієм Єрмаком. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Як повідомляється, таке рішення було прийнято для того, щоб публіка мала більш повне уявлення про ситуації, коли різні фігуранти справи публікують "зручні" їм витримки таких бесід.
В документі частково наведені діалоги та їх фрагменти між:
Нагадаємо, демократи в Конгресі США оголосили про початок процедури імпічменту президента Дональда Трампа через телефонної розмови з українським президентом Володимиром Зеленським. Трампа звинувачують у тиску на Зеленського для розслідування діяльності газової компанії Burisma в Україні, до ради директорів якої входив Хантер Байден, син колишнього віце-президента США Джо Байдена. В обмін на розслідування американський президент не збирався перешкоджати надання Україні військової допомоги.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що особистий адвокат президента США Дональда Трампа Руді Джуліані опублікував приватне листування з екс-представником Державного департаменту США з питань України Куртом Волкером і помічником президента України Володимира Зеленського Андрієм Єрмаком.