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У Палаті представників США оприлюднили переговори топ-чиновників з Єрмаком

Новини » Політика    04.10.2019 - 16:29
У Палаті представників США оприлюднили переговори топ-чиновників з Єрмаком
Ілюстративне фото (maxpixel.net)

У документі представлені листування Руді Джуліані, Курта Волкера і Гордона Сондленда і Андрія Єрмака

У Палаті представників США для більш повного розслідування теми, яка призвела до ініціації імпічменту президента Дональда Трампа, оприлюднили частину переговорів топ-чиновників США між собою і помічником президента України Андрієм Єрмаком. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Як повідомляється, таке рішення було прийнято для того, щоб публіка мала більш повне уявлення про ситуації, коли різні фігуранти справи публікують "зручні" їм витримки таких бесід.

В документі частково наведені діалоги та їх фрагменти між:

  • особистим адвокатом Трампа Рудольфом Джуліані і спецспедставителем Держдепу по Україні Куртом Волкером (19 липня 2019 року);
  • послом США в ЄС Гордоном Сондлендом і Волкером (19 липня);
  • тимчасовим повіреним у справах США в Україні Вільямом Тейлором і Сондлендом (21 липня);
  • Джуліані, Волкером і Сондлендом (22 липня);
  • Єрмаком і Волкером (25 липня, до дзвінка Трампу);
  • Волкером і Єрмаком (25 липня, після дзвінка Трампу);
  • Волкером і Сондлендом (9 серпня);
  • Волкером, Сондлендом і Джуліані (9 серпня);
  • Єрмаком і Волкером (10 серпня);
  • Волкером і Сондлендом (13 серпня);
  • Волкером і Сондлендом (17 серпня);
  • Волкером і Єрмаком (29 серпня);
  • Волкером, Тейлором і Сондлендом (30 серпня);
  • Волкером, Тейлором і Сондлендом (1 вересня);
  • Волкером, Тейлором і Сондлендом (8 вересня);
  • Тейлором і Сондлендом (9 вересня)

Нагадаємо, демократи в Конгресі США оголосили про початок процедури імпічменту президента Дональда Трампа через телефонної розмови з українським президентом Володимиром Зеленським. Трампа звинувачують у тиску на Зеленського для розслідування діяльності газової компанії Burisma в Україні, до ради директорів якої входив Хантер Байден, син колишнього віце-президента США Джо Байдена. В обмін на розслідування американський президент не збирався перешкоджати надання Україні військової допомоги.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що особистий адвокат президента США Дональда Трампа Руді Джуліані опублікував приватне листування з екс-представником Державного департаменту США з питань України Куртом Волкером і помічником президента України Володимира Зеленського Андрієм Єрмаком.

Джуліані опублікував листування з Волкером і Єрмаком Трамп назвав переворотом розпочату проти нього процедуру імпічменту
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