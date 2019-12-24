В Палате представителей США не исключают новые обвинения Трампу

В Палате представителей Конгресса США не исключают вынесения новых статей обвинения президенту Дональду Трампу в ходе расследования импичмента. Об этом сообщает The Hill.

Сообщается, что новые статьи обвинения могут быть вынесены после показаний в судебном комитете Палаты представителей бывшего юрисконсульта Белого дома Дона Макгана. Относительно дачи показаний Макганом судебный комитет обратился в апелляционный суд округа Колумбия.

"Если показания Макгана приведут к новым доказательствам, подтверждающим вывод о том, что президент Трамп совершил требующие импичмента преступления, которые не подпадают под статьи, одобренные Палатой представителей, комитет будет действовать соответственно, включая, при необходимости, рассмотрение вопроса о том, рекомендовать ли новые статьи для импичмента", - говорится в заявлении комитета.

Напомним, 19 декабря Палата представителей проголосовала за две статьи обвинения против Трампа в рамках процедуры импичмента. Трампа обвиняют в злоупотреблении властью и препятствование расследованию Конгресса в рамках импичмента.

Отметим, в конце ноября федеральный судья Кетарджи Браун Джексон обязала бывшего юриста Белого дома Дона Макгана дать показания в деле об импичменте Трампа. Ранее дачу показаний Макгана блокировал Дональд Трамп.