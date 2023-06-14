Палата представників США закликала Росію звільнити журналіста WSJ Евана Грешковича

Конгресмени зазначають, що Сполучені Штати Америки будуть боротися за визволення незаконно затриманих в Росії своїх співгромадян, а прийнята резолюція підкреслює беззаперечну силу підтримки американців.

"Ми аплодуємо цій останній демонстрації двопартійної підтримки Конгресу в боротьбі за звільнення Евана. Його незаконне затримання є ударом по свободі преси, і це має бути важливим для кожного, хто цінує вільне суспільство. Ми не заспокоїмося, доки він не буде на волі", - заявила генеральний директор Wall Street Journal Емма Такер.

Раніше, Державний департамент США оголосив кореспондента газети The Wall Street Journal Евана Гершковича "неправомірно затриманим" Росією, а президент США Джо Байден закликав до негайного звільнення ув'язненого репортера.

Затримання Гершковича в Росії

Еван Гершкович близько шести років жив у Москві. Він висвітлював події у Росії та Україні для американської газети The Wall Street Journal. Однак, громадянина США Гершковича наприкінці березня в Єкатеринбурзі затримали працвники ФСБ РФ.

Його звинуватили в нібито "шпигунстві". За версією слідства журналіст за завданням Сполучених Штатів займався збором відомостей про одне з підприємств російського ВПК.