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Палата представників США закликала Росію звільнити журналіста WSJ Евана Грешковича

Фото: журналіст WSJ Еван Гершкович (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Палата представників Конгресу США прийняла резолюцію в якій закликає Росію звільнити журналіста Wall Street Journal Евана Гершковича, якого РФ звинуватила у "шпигунстві".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Конгресмени зазначають, що Сполучені Штати Америки будуть боротися за визволення незаконно затриманих в Росії своїх співгромадян, а прийнята резолюція підкреслює беззаперечну силу підтримки американців.

"Ми аплодуємо цій останній демонстрації двопартійної підтримки Конгресу в боротьбі за звільнення Евана. Його незаконне затримання є ударом по свободі преси, і це має бути важливим для кожного, хто цінує вільне суспільство. Ми не заспокоїмося, доки він не буде на волі", - заявила генеральний директор Wall Street Journal Емма Такер.

Раніше, Державний департамент США оголосив кореспондента газети The Wall Street Journal Евана Гершковича "неправомірно затриманим" Росією, а президент США Джо Байден закликав до негайного звільнення ув'язненого репортера.

Затримання Гершковича в Росії

Еван Гершкович близько шести років жив у Москві. Він висвітлював події у Росії та Україні для американської газети The Wall Street Journal. Однак, громадянина США Гершковича наприкінці березня в Єкатеринбурзі затримали працвники ФСБ РФ.

Його звинуватили в нібито "шпигунстві". За версією слідства журналіст за завданням Сполучених Штатів займався збором відомостей про одне з підприємств російського ВПК.

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