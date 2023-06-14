Палата представителей США призвала Россию освободить журналиста WSJ Эвана Грешковича

Конгрессмены отмечают, что Соединенные Штаты Америки будут бороться за освобождение незаконно задержанных в России своих сограждан, а принятая резолюция подчеркивает безоговорочную силу поддержки американцев.

"Мы аплодируем этой последней демонстрации двухпартийной поддержки Конгресса в борьбе за освобождение Эвана. Его незаконное задержание является ударом по свободе прессы, и это должно быть важно для каждого, кто ценит свободное общество. Мы не успокоимся, пока он не будет на свободе", - заявила генеральный директор Wall Street Journal Эмма Такер.

Ранее, Государственный департамент США объявил корреспондента газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича "неправомерно задержанным" Россией, а президент США Джо Байден призвал к немедленному освобождению заключенного репортера.

Задержание Гершковича в России

Эван Гершкович около шести лет жил в Москве. Он освещал события в России и Украине для американской газеты The Wall Street Journal. Однако гражданина США Гершковича в конце марта в Екатеринбурге задержали работники ФСБ РФ.

Его обвинили в якобы "шпионаже". По версии следствия журналист по заданию Соединенных Штатов занимался сбором сведений об одном из предприятий российского ВПК.