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Палата представників США ухвалила трильйонний бюджет, який не допустить шатдаун

Фото: Палата представників США ухвалила трильйонний бюджет, який не допустить шатдаун (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Палата представників Сполучених Штатів Америки ухвалила законопроект про витрати державних відомств на 1,2 трильйона доларів. Такий крок запобігатиме тимчасовому припиненню роботи уряду (шатдауну).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

У ході голосування 286 членів Палати представників проголосували за ухвалення законопроекту, а 134 - проти.

Після цього документ направили до Сенату США.

Законопроект передбачає фінансування приблизно трьох чвертей американського уряду протягом наступних шести місяців.

Для того, щоб він набув чинності, все ще потрібне схвалення Сенату і підпис президента Джо Байдена.

Зазначимо, що законопроект розглядають за кілька годин до настання шатдауну (після опівночі за місцевим часом). При цьому Сенат може не встигнути розглянути його, оскільки на процедуру потрібен час.

Допомога Україні від США

Нагадаємо, Конгрес США вже кілька місяців не може надати нове фінансування допомоги Україні.

Законопроект про 60 млрд доларів на військову та фінансову допомогу нашій країні нещодавно пройшов Сенат. Але його відмовляється розглядати Палата представників.

Спікер Палати Майк Джонсон обіцяв, що за питання допомоги Україні в Конгресі візьмуться одразу після голосування за бюджет.

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