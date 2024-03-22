Палата представителей США приняла триллионный бюджет, который не допустит шатдаун

В ходе голосования 286 членов Палаты представителей проголосовали за принятие законопроекта, а 134 - против.

После этого документ направили на рассмотрение Сената США.

Законопроект предусматривает финансирование примерно трех четвертей американского правительства в течение следующих шести месяцев.

Для того, чтобы он вступил в силу, все еще необходимо одобрение Сената и подпись президента Джо Байдена.

Отметим, что законопроект рассматривают за несколько часов до наступления шатдауна (после полуночи по местному времени). При этом Сенат может не успеть рассмотреть его, поскольку на процедуру необходимо время.