Палата представників США цього тижня розгляне допомогу Україні, - конгресмен

"Росія починає завойовувати позиції. Україна починає втрачати здатність захищати себе. США повинні активізуватися і надати Україні зброю, якої вона потребує. І я думаю, що цього тижня ми побачимо переважну підтримку в цьому питанні в Палаті представників", - сказав конгресмен в інтерв'ю NBC News.

Водночас, коментуючи позицію кандидата в президенти від республіканців Дональда Трампа щодо допомоги Україні, Тернер зазначив, що всі в США "дуже близькі до розуміння", що ситуація перебуває в критичній точці.

Однак, Тернер не уточнив, яку саме версію законопроекту буде розглядати Палата представників, - ту, яка була схвалена Сенатом, чи, можливо, якусь іншу ініціативу республіканців.