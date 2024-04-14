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Палата представителей США на этой неделе рассмотрит помощь Украине, - конгрессмен

Фото: Майк Тернер, глава комитета Палаты представителей США по разведке (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Палата представителей США на этой неделе рассмотрит вопросы финансирования помощи Украине в войне с РФ. Ожидается, что этот вопрос получит преимущественную поддержку конгрессменов.

Об этом заявил глава разведывательного комитета Палаты представителей, конгрессмен-республиканец Майк Тернер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

"Россия начинает завоевывать позиции. Украина начинает терять способность защищать себя. США должны активизироваться и предоставить Украине оружие, в котором она нуждается. И я думаю, что на этой неделе мы увидим преимущественную поддержку в этом вопросе в Палате представителей", - сказал конгрессмен в интервью NBC Новости.

В то же время, комментируя позицию кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа по поводу помощи Украине, Тернер отметил, что все в США "очень близки к пониманию", что ситуация находится в критической точке.

Однако Тернер не уточнил, какую именно версию законопроекта будет рассматривать Палата представителей - ту, которая была одобрена Сенатом, или, возможно, какую-то другую инициативу республиканцев.

Помощь Украине от США

В США закончились деньги на финансирование помощи Украине, а вопрос выделения новых средств находится на рассмотрении Конгресса еще с минувшей осени. Сдвиг в вопросе произошел в феврале, когда Сенат одобрил законопроект, предусматривающий средства на помощь Украине, Израилю и другим партнерам США.

На Украину в рамках этого законопроекта предусмотрено более 60 млрд долларов.

Однако Палата представителей до сих пор не рассмотрела документ, поддержанный Сенатом. Спикер Палаты Майк Джонсон отказывался ставить этот законопроект на голосование. В частности, из-за позиции Дональда Трампа, оказывающего значительное влияние на Республиканскую партию.

На днях Трамп после встречи с Джонсоном заявил, что не против американской помощи Украине. Но, по его словам, она не должна быть "подарком". Таким образом, Трамп поддержал идею помощи Украине в кредит, с которой выступали в Республиканской партии.

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