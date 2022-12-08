Палата представників США схвалила оборонний бюджет, який включає допомогу Україні

Палата представників Конгресу США на засіданні схвалила проект оборонного бюджету країни на 2023 фінансовий рік у розмірі 858 млрд доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голосування, яке транслює телеканал C-SPAN.
Раніше цей проект оборонного бюджету було погоджено профільними комітетами обох палат Конгресу. Ініціатива, крім іншого, передбачає виділення щонайменше 800 млн доларів на допомогу Україні у сфері забезпечення безпеки та 6 млрд доларів на ініціативу зі стримування в Європі, спрямовану проти Росії.
Документ також включає санкції за пов'язані із золотом операції з Росією, передбачає продовження на п'ять років заборони на співпрацю з Росією у військовій сфері, а також постійно робить заборону на обмін інформацією, що стосується систем ПРО, з РФ.
Крім того, в ньому зазначено, що Вашингтон має намір перешкоджати участі представників РФ у заходах G20 та інших міжнародних організацій.
Тепер проект бюджету буде винесено на голосування у Сенаті. У разі затвердження ініціативи верхньою палатою Конгресу вона надійде на підпис до президента країни Джо Байдена. Зазначимо, що цей бюджет може стати найбільшим в історії США.
Нагадаємо, що вчора у США погодили рекордний оборонний бюджет.
Раніше міністр оборони США Ллойд Остін закликав Конгрес не відкладати ухвалення законопроекту про витрати Пентагону на наступний рік. Інакше подальше тимчасове фінансування може вплинути на допомогу Україні та закупівлі нового бомбардувальника B-21 Raider.
Також повідомлялося, що адміністрація президента США Джо Байдена просить Конгрес виділити ще 37,7 млрд доларів як екстрену допомогу.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.