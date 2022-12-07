У США погодили рекордний оборонний бюджет: скільки коштів передбачено для України

"Нарощування допомоги Україні та НАТО. Проект розширює та модифікує ініціативу допомоги Україні у сфері безпеки та затверджує виділення додаткових 800 млн доларів допомоги у 2023 фінансовому році", - йдеться у проекті.

Зазначимо, що цей проект може стати найбільшим в історії США, якщо його схвалять конгресмени та сенатори, а потім підпише президент Джо Байден.

Крім допомоги Україні, у проекті передбачено виділення 6 млрд доларів на стримування Росії в Європі, а також у ньому пропонується продовжити заборону на військову співпрацю з РФ на п'ять років і добиватися виключення Москви з міжнародних організацій, у тому числі з G20.