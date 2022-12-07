У США погодили рекордний оборонний бюджет: скільки коштів передбачено для України
Сенат Конгресу США погодив рекордний оборонний бюджет на 847,3 млрд. доларів, включаючи 800 млн. доларів на військову допомогу Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на проект оборонного бюджету США.
"Нарощування допомоги Україні та НАТО. Проект розширює та модифікує ініціативу допомоги Україні у сфері безпеки та затверджує виділення додаткових 800 млн доларів допомоги у 2023 фінансовому році", - йдеться у проекті.
Зазначимо, що цей проект може стати найбільшим в історії США, якщо його схвалять конгресмени та сенатори, а потім підпише президент Джо Байден.
Крім допомоги Україні, у проекті передбачено виділення 6 млрд доларів на стримування Росії в Європі, а також у ньому пропонується продовжити заборону на військову співпрацю з РФ на п'ять років і добиватися виключення Москви з міжнародних організацій, у тому числі з G20.
Нагадаємо, раніше міністр оборони США ЛлойдОстін закликав Конгрес не відкладати ухвалення законопроекту про витрати Пентагону на наступний рік. Інакше подальше тимчасове фінансування може вплинути на допомогу Україні та закупівлі нового бомбардувальника B-21 Raider.
Також повідомлялося, що адміністрація президента США Джо Байдена просить Конгрес виділити ще 37,7 млрд доларів як екстрену допомогу.
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