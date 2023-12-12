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Палата представників США проголосує за розслідування щодо імпічменту Байдена: названо дату

Фото: Палата представників США проголосує за розслідування з імпічменту Байдена (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Палата представників США у середу, 13 грудня, винесе на голосування питання про початок офіційного розслідування щодо імпічменту президента США Джо Байдена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними неназваного конгресмена-республіканця, про таке рішення повідомив речник Палати представників Майк Джонсон своїм колегам на закритому засіданні.

Голосування відбудеться у той день, коли члени Палати представників мають вирушити на канікули тривалістю понад три тижні.

Республіканці Палати представників звинувачують президента та його родину в неправомірному отриманні прибутку від політичних рішень, у яких Байден нібито брав участь як віце-президент під час правління президента Барака Обами у 2009-2017 роках.

Вони також звинуватили міністерство юстиції США у неправомірному втручанні у розслідування справи бізнесмена Хантера Байдена.

При цьому республіканці в Палаті представників досі не змогли надати докази, які б пов'язували дії Байдена на посаді віце-президента з бізнесом його сина.

При цьому республіканці очікують, що у разі підтримки розслідування завершиться протягом наступних двох місяців, і Палата представників підготує проекти статей про імпічмент не раніше за весну 2024 року.

Імпічмент Байдена

Республіканець Кевін Маккарті ще у вересні анонсував початок офіційного розслідування щодо імпічменту американського президента Джо Байдена. Тим часом глава Білого дому переконаний у тому, що його син Хантер, підозрюваний у порушеннях при сплаті податків, не вчинив незаконних дій.

Пізніше спікер Палати представників повідомив, що рішення про імпічмент чинного президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена буде ухвалено вже "дуже скоро".

 

 

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Сполучені Штати АмерикиДжозеф Байден