Палата представників США не проголосує за допомогу Україні раніше середини березня, - Маккол

"Я не хочу говорити від імені спікера, але я думаю, що він хоче спочатку пройти через процес асигнувань - який приведе нас до 8 березня - а потім зайнятися додатковими (виділеннями коштів - ред.)", - заявив Маккол.

Він також заявив, що не уважно читав законопроект, але має побоювання, зокрема з приводу запропонованих змін у військовому фінансуванні.

Маккол також підкреслив, що законопроект про виділення допомоги Україні буде ухвалено Палатою представників, якщо спікер Палати Майкл Джонсон допустить голосування, незважаючи на опозицію з боку активної групи законодавців, найбільш тісно пов'язаних з колишнім президентом Дональдом Трампом.

"Я думаю, що промивання мозку, якщо хочете, про те, що нам доводиться обирати між нашим південним кордоном та Україною, вже мало місце. Я з цим не згоден. Я думаю, що ми – велика нація і можемо робити і те, і інше", - зазначив Маккол.

Допомога Україні від США

Нагадаємо, ще минулого року президент США Джо Байден запросив у Конгресу виділити понад 100 млрд доларів на допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню, а також охорону американського кордону.

Республіканці відмовилися підтримувати ініціативу. Вони вимагали більш жорстких заходів щодо охорони кордонів. Таким чином, допомога Україні стала залежною від позиції членів Республіканської партії.

Нещодавно у Сенаті США почали розглядати законопроект за допомогою України, Ізраїлю та Тайваню без грошей для кордону, 13 лютого його підтримали сенатори. Для того, щоб законопроект набув чинності, він ще має пройти Палату представників і підписати президент Джо Байден.

Спікер Палати представників Майк Джонсон вже виступив проти такої ініціативи. Таким чином він може не виносити законопроект на розгляд Палати представників.