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Палата представителей США не проголосует за помощь Украине раньше середины марта, - Маккол

Фото: Палата представителей США не проголосует за помощь Украине до марта (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Палата представителей США, вероятно, не сможет проголосовать за пакет помощи Украине раньше середины марта.

Об этом заявил глава Комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Я не хочу говорить от имени спикера, но я думаю, что он хочет сначала пройти через процесс ассигнований - который приведет нас к 8 марта - а затем заняться дополнительными (выделениями средств – ред.)", - заявил Маккол.

Он также заявил, что не внимательно читал законопроект, но у него есть опасения, в том числе по поводу предлагаемых изменений в военном финансировании.

Маккол также подчеркнул, что законопроект о выделении помощи Украине будет принят Палатой представителей, если спикер Палаты Майкл Джонсон допустит голосование, несмотря на оппозицию со стороны активной группы законодателей, наиболее тесно связанных с бывшим президентом Дональдом Трампом.

"Я думаю, что промывание мозгов, если хотите, о том, что нам приходится выбирать между нашей южной границей и Украиной, уже имело место. Я с этим не согласен. Я думаю, что мы – великая нация и можем делать и то, и другое", - отметил Маккол.

Помощь Украине от США

Напомним, еще в прошлом году президент США Джо Байден запросил у Конгресса выделить более 100 млрд долларов на помощь Украине, Израилю и Тайваню, а также охрану американской границы.

Республиканцы отказались поддерживать инициативу. Они потребовали более жестких мер в вопросе охраны границ. Таким образом, помощь Украине стала зависимой от позиции членов Республиканской партии.

Недавно в Сенате США начали рассматривать законопроект с помощью Украине, Израилю и Тайваню без денег для границы, 13 февраля, его поддержали сенаторы. Для того, чтобы законопроект вступил в силу, он еще должен пройти Палату представителей и быть подписан президентом Джо Байденом.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон уже выступил против такой инициативы. Таким образом, он может не выносить законопроект на рассмотрение Палаты представителей.

 

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