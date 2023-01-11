Палата представників США обрала очільників основних комітетів. Всі вони прихильники України

Як відзначає видання, яке зазвичай висвітлює роботу Конгресу США, ключовими комітетами Палати представників США традиційно вважаються комітети із закордонних справ, розвідки, збройних сил та асигнувань. Республіканська партія, яка здобула контроль над Палатою представників США, обрала голів цих комітетів, при цьому всі вони є стійкими прихильниками військової допомоги Україні.

Комітет із закордонних справ має широку юрисдикцію щодо нагляду за законодавством і розслідуваннями, які стосуються зовнішньої політики США. Він також контролює Державний департамент. Новий голова комітету Майкл Маккол зі штату Техас є рішучим прихильником американської підтримки України під час війни з Росією. Раніше він був головним членом комітету. Саме Маккол закликав американського президента Джо Байдена дати Україні далекобійні ракети ATACMS. Він говорив, що удари Збройних Сил України по тимчасово окупованому Криму - це "чесна гра", оскільки він не є частиною Росії за міжнародним правом.

Одна з найпотужніших груп Конгресу - це комітет з асигнувань, який розподіляє федеральні кошти урядовим установам і регулює федеральні видатки. Давній законодавець Кей Грейнджер, яка перебуває в Палаті представників від штату Техас з 1997 року, була першою жінкою-республіканкою, яка засідала в підкомітеті з асигнувань на оборону. Вона є фіскальним консерватором, що раніше було досить поширено серед членів комітету. Крім того, Грейнджер є прихильницею збільшення видатків на оборону, адже у Техасі функціонує підприємство компанії Lockheed Martin, яка виробляє ракетні системи HIMARS. Вона виступала на підтримку України ще у 2014 році, а у чинному складі Палати представників вважається одним із лобістів українських інтересів.

Комітет з розвідки є постійно вибраним комітетом, який відповідає за нагляд за розвідувальною спільнотою США, включаючи Центральне розвідувальне управління. Очільником комітету має стати Майк Тернер, який брав участь у розслідуванні 2019 року, яке вивчало, чи легітимно колишній президент Трамп припиняв допомогу Україні. Тернер є прихильником лінії, що війна Росії проти України виходить за межі Європи, а поразка РФ стримає Китай від вторгнення на Тайвань. Напередодні проміжних виборів до Конгресу він заявляв, що республіканці не зменшать підтримку України, а зроблять її підзвітнішою.

Комітет збройних сил контролює та фінансує Міністерство оборони та Збройні сили США. Саме цей комітет щорічно несе відповідальність за Закон про санкціонування національної оборони, який визначає бюджет на оборону. Очолить цей комітет Майк Роджерс від штату Алабама, якого називають одним із головних лобістів допомоги Україні в Республіканській партії та прихильників надання ЗСУ всіх необхідних озброєнь.

"Згадані комітети є ключовими щодо розподілу бюджетних грошей та оборонної політики США, а всі конгресмени, призначені на посади, обстоюють жорстку лінію підтримки України", - підкреслює видання.