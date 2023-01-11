Палата представителей США избрала глав основных комитетов. Все они сторонники Украины

Как отмечает издание, обычно освещающее работу Конгресса США, ключевыми комитетами Палаты представителей США традиционно считаются комитеты по иностранным делам, разведке, вооруженным силам и ассигнованиям. Республиканская партия, получившая контроль над Палатой представителей США, избрала председателей этих комитетов, при этом все они являются стойкими сторонниками военной помощи Украине.

Комитет по иностранным делам имеет широкую юрисдикцию по надзору за законодательством и расследованиями, касающимися внешней политики США. Он также контролирует Государственный департамент. Новый глава комитета Майкл Маккол из штата Техас является решительным сторонником американской поддержки Украины во время войны с Россией. Ранее он являлся главным членом комитета. Именно Маккол призвал американского президента Джо Байдена дать Украине дальнобойные ракеты ATACMS. Он говорил, что удары Вооруженных Сил Украины по временно оккупированному Крыму - это "честная игра", поскольку он не является частью России по международному праву.

Одна из самых мощных групп Конгресса - это комитет по ассигнованиям, распределяющий федеральные средства правительственным учреждениям и регулирующий федеральные расходы. Давний законодатель Кей Грейнджер, находящаяся в Палате представителей от штата Техас с 1997 года, была первой женщиной-республиканкой, которая заседала в подкомитете по ассигнованиям на оборону. Она является фискальным консерватором, что ранее было достаточно распространено среди членов комитета. Кроме того, Грейнджер является сторонницей увеличения расходов на оборону, ведь в Техасе функционирует предприятие компании Lockheed Martin, производящее ракетные системы HIMARS. Она выступала в поддержку Украины еще в 2014 году, а в действующем составе Палаты представителей считается одним из лоббистов украинских интересов.

Комитет по разведке является постоянно избранным комитетом, отвечающим за надзор за разведывательным сообществом США, включая Центральное разведывательное управление. Главой комитета должен стать Майк Тернер, принимавший участие в расследовании 2019 года, которое изучало, легитимно ли бывший президент Трамп прекращал помощь Украине. Тернер является сторонником линии, что война России против Украины выходит за пределы Европы, а поражение РФ удержит Китай от вторжения на Тайвань. Накануне промежуточных выборов в Конгресс он заявлял, что республиканцы не снизят поддержку Украины, а сделают ее более подотчетной.

Комитет вооруженных сил контролирует и финансирует Министерство обороны и Вооруженные силы США. Именно этот комитет ежегодно несет ответственность за Закон о санкционировании национальной обороны, определяющий бюджет на оборону. Возглавит этот комитет Майк Роджерс от штата Алабама, которого называют одним из главных лоббистов помощи Украине в Республиканской партии и сторонников предоставления ВСУ всех необходимых вооружений.

"Упомянутые комитеты являются ключевыми относительно распределения бюджетных денег и оборонной политики США, а все назначенные на должности конгрессмены отстаивают жесткую линию поддержки Украины", - подчеркивает издание.