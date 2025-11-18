Палата представників США майже одноголосно підтримала розкриття "файлів Епштейна"

427 членів Палати представників підтримали законопроєкт, і тільки один був проти. Йдеться про республіканця Клея Гіггінса.

Гіггінс вважає, що така ініціатива може нашкодити невинним людям.

"Він перекреслює 250 років роботи системи кримінального правосуддя в Америці. У нинішньому вигляді цей законопроєкт розкриває інформацію і завдає шкоди тисячам невинних людей - свідкам, людям, які надавали алібі, членам сімей тощо", - зазначив він.

Також республіканець додав, що підтримає ініціативу, якщо Сенат внесе правки, щоб захистити жертв злочинів Епштейна та інших американців, які були згадані в матеріалах справи.

Зі свого боку спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що обговорив із лідером більшості в Сенаті Джоном Туном можливість внесення правок після ухвалення документа в Палаті, щоб краще захистити постраждалих.