Палата представителей США почти единогласно поддержала раскрытие "файлов Эпштейна"

427 членов Палаты представителей поддержали законопроект, и только один был против. Речь о республиканце Клее Хиггинсе.

Хиггинс считает, что такая инициатива может навредить невиновным людям.

"Он перечеркивает 250 лет работы системы уголовного правосудия в Америке. В нынешнем виде этот законопроект раскрывает информацию и наносит ущерб тысячам невиновных людей - свидетелям, людям, предоставлявшим алиби, членам семей и так далее", - отметил он.

Также республиканец добавил, что поддержит инициативу, если Сенат внесет правки, чтобы защитить жертв преступлений Эпштейна и других американцев, которые были упомянуты в материалах дела.

В свою очередь спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что обсудил с лидером большинства в Сенате Джоном Туном возможность внесения правок после принятия документа в Палате, чтобы лучше защитить пострадавших.