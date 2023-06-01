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Палата представників підтримала підвищення ліміту держборгу США

Фото: Палата представників підтримала підвищення ліміту держборгу США (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Палата представників США прідтримала законопроєкт про підвищення стелі держборгу США у розмірі 31,4 трлн доларів та досягнення нового скорочення федеральних витрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC.

Зазначається, що "за" проголосувало 314 членів палати, а "проти" - 149.

Тепер законопроєкт направлять на розгляд до Сенату, де йому потрібно набрати 60 голосів, щоб потрапити на підпис до президента США Джо Байдена.

"Лідер більшості в Сенаті Чак Шумер, член штату Нью-Йорк, і лідер меншості Мітч МакКоннелл, штат Кентуккі, підтримали його та закликали до якнайшвидшого прийняття", - пише видання.

Загроза дефолту у США

Крайня можлива дата підняття ліміту держборгу - 5 червня. Якщо сенатори не встигнуть прийняти законопроєкт, то США чекає дефолт. Уряд не зможе позичати гроші для покриття витрат, і в цілому це позначиться на фінансових ринках та стрибку відсоткових ставок.

До того, як проєкт було проголосовано Палатою представників, він розроблявся у важких переговорах між Байденом та речником палати представників республіканцем Кевіном Маккарті.

Також Білий дім заявив, що прийняття законопроєкту ніяк не скажеться на підтримці України.

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