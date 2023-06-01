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Палата представителей поддержала повышение лимита госдолга США

Фото: Палата представителей поддержала повышение лимита госдолга США (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Палата представителей США поддержала законопроект о повышении потолка госдолга США в размере 31,4 трлн долларов и достижении нового сокращения федеральных расходов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC.

Отмечается, что за проголосовало 314 членов палаты, а против - 149.

Теперь законопроект направят на рассмотрение в Сенат, где ему нужно набрать 60 голосов, чтобы попасть на подпись президенту США Джо Байдену.

"Лидер большинства в Сенате Чак Шумер, член штата Нью-Йорк, и лидер меньшинства Митч МакКоннелл, штат Кентукки, поддержали его и призвали к скорейшему принятию", - пишет издание.

Угроза дефолта в США

Крайняя возможная дата поднятия лимита госдолга – 5 июня. Если сенаторы не успеют принять законопроект, США ждет дефолт. Правительство не сможет одалживать деньги для покрытия расходов, и в целом это скажется на финансовых рынках и скачка процентных ставок.

До того, как проект был проголосован Палатой представителей, он разрабатывался в трудных переговорах между Байденом и спикером палаты представителей республиканцем Кевином Маккарти.

Также Белый дом заявил, что принятие законопроекта никак не скажется на поддержке Украины.

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ГосдолгСоединенные Штаты Америки