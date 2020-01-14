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Палата представників США в середу проголосувала за передачу статей про імпічмент Трампа в Сенат

Новини » Політика     14.01.2020 - 17:42
Палата представників США в середу проголосувала за передачу статей про імпічмент Трампа в Сенат
Фото: Ненсі Пелосі (flickr.com gageskidmore)

Пелосі планує призначити команду парламентаріїв, які буде вести процес у справі про імпічмент Дональда Трампа

Спікер Палати представників Конгресу Сполучених Штатів Ненсі Пелосі заявила, що Палата у середу, 15 січня, проголосує про передачу в Сенат статей про імпічмент президента Дональда Трампа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Як повідомляється, про це Пелосі заявила під час закритих зустрічей з депутатами-демократами. За словами чиновників, вона детально розповіла про свій план призначити команду парламентаріїв, які буде вести процес у справі про імпічмент Дональда Трампа.

Якщо нічого не зміниться, представники Палати представників церемоніально передадуть статті про імпічмент американського президента в Сенат, офіційно представляючи їх і спонукаючи до початку судового розгляду.

Пелосі заявила, що ще не готова поділитися прізвищами законодавців, яких вона обере керівниками процесу.

Нагадаємо, Трампа звинувачують у тому, що він зловживав владою президента, чинячи тиск на президента України Володимира Зеленського для розслідування дій демократа Джо Байдена.

Дональд Трамп нібито використовував в якості важеля 400 млн доларів військової допомоги для України. Фінансування для України в кінцевому підсумку було розморожено, але тільки після втручання Конгресу Сполучених Штатів.

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