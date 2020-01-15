Палата представителей США передала дело об импичменте Трампа в Сенат

Палата представителей Конгресса США проголосовала за передачу дела об импичменте президента Дональда Трампа в Сенат. Об этом сообщает CNN.

Также Палата представителей утвердила состав обвинителей, которые будут представлять интересы демократов в судебном процессе по делу об импичменте в Сенате. В него вошли Адам Шифф, Джерри Надлер, Хакима Джефриса, Сильвию Гарсиа, Вал Демингс, Зои Лофгрен и Джейсона Кроу.

Соответствующее решение поддержали 228 членов Палаты, 193 выступили "против".

Сообщается, что команда обвинителей сегодня должны передать материалы дела в Сенат.

"Мы ожидаем, что процесс в Сенате начнется на следующей неделе", - заявила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Напомним, 19 декабря Палата представителей Конгресса США проголосовала за обе статьи обвинения против президента США Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента. Трампа обвинили в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса США.

Также РБК-Украина писало, что Сенат Конгресса США планирует 21 января начать судебный процесс относительно процедуры импичмента президента Дональда Трампа.