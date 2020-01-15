Палата представників США передала справу про імпічмент Трампа в Сенат

Фото: Ненсі Пелосі (flickr.com gageskidmore)

У Сенаті процес розгляду справи має розпочатися наступного тижня

Палата представників Конгресу США проголосувала за передачу справи про імпічмент президента Дональда Трампа в Сенат. Про це повідомляє CNN.

Також Палата представників затвердила склад обвинувачів, які будуть представляти інтереси демократів в судовому процесі у справі про імпічмент у Сенаті. До нього увійшли Адам Шифф, Джеррі Надлер, Хакіма Джефриса, Сільвію Гарсіа, Вал Демингс, Зої Лофгрен і Джейсона Кроу.

Відповідне рішення підтримали 228 членів Палати, 193 виступили "проти".

Повідомляється, що команда обвинувачів сьогодні повинні передати матеріали справи в Сенат.

"Ми очікуємо, що процес у Сенаті почнеться на наступному тижні", - заявила спікер Палати представників Ненсі Пелосі.

Нагадаємо, 19 грудня Палата представників Конгресу США проголосувала за обидві статті обвинувачення проти президента США Дональда Трампа в рамках процедури імпічменту. Трампа звинуватили в зловживанні владою та перешкоджання роботі Конгресу США.

Також РБК-Україна писало, що Сенат Конгресу США планує 21 січня почати судовий процес щодо процедури імпічменту президента Дональда Трампа.