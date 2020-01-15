ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Палата представників США передала справу про імпічмент Трампа в Сенат

Новини » В світі     15.01.2020 - 20:52
Палата представників США передала справу про імпічмент Трампа в Сенат
Фото: Ненсі Пелосі (flickr.com gageskidmore)

У Сенаті процес розгляду справи має розпочатися наступного тижня

Палата представників Конгресу США проголосувала за передачу справи про імпічмент президента Дональда Трампа в Сенат. Про це повідомляє CNN.

Також Палата представників затвердила склад обвинувачів, які будуть представляти інтереси демократів в судовому процесі у справі про імпічмент у Сенаті. До нього увійшли Адам Шифф, Джеррі Надлер, Хакіма Джефриса, Сільвію Гарсіа, Вал Демингс, Зої Лофгрен і Джейсона Кроу.

Відповідне рішення підтримали 228 членів Палати, 193 виступили "проти".

Повідомляється, що команда обвинувачів сьогодні повинні передати матеріали справи в Сенат.

"Ми очікуємо, що процес у Сенаті почнеться на наступному тижні", - заявила спікер Палати представників Ненсі Пелосі.

Нагадаємо, 19 грудня Палата представників Конгресу США проголосувала за обидві статті обвинувачення проти президента США Дональда Трампа в рамках процедури імпічменту. Трампа звинуватили в зловживанні владою та перешкоджання роботі Конгресу США.

Також РБК-Україна писало, що Сенат Конгресу США планує 21 січня почати судовий процес щодо процедури імпічменту президента Дональда Трампа.

У США опублікували листування партнера Джуліані з Луценком, Аваковим і Бакановим Імпічмент Трампа: у США оприлюднили нові докази
Новини України Дональд Трампімпічмент
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся