Палата представителей США ограничила право Трампа начать войну с Ираном

Фото: Конгресс США (roskam.house.gov)

Принятая поправка запрещает финансирование военных действий США против Ирана без разрешения Конгресса

Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов в пятницу, 12 июля, одобрила поправку в оборонный бюджет, цель которой - помешать президенту США начать военные действия против Ирана. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

За поправку проголосовал 251 конгрессмен, против - 170 членов Палаты представителей.

Отмечается, что поправка предусматривает запрет на финансирование военных действий США против Ирана, пока Конгресс не объявит войну или не даст разрешение на законодательном уровне.

"Это напоминание президенту, что американский народ, как демократы, так и республиканцы, не хотят новой войны на Ближнем Востоке. Я думаю, что это напоминание ему о том, каковы настроения общественности и что он не должен слишком сильно зависеть от вашингтонского истеблишмента", - заявил один из инициаторов поправки демократ Ро Ханна.

Издание также отмечает, что в Палате представителей большинство у Демократической партии, однако часть республиканцев также выразила солидарность с демократами - данную поправку поддержали 27 представителей Республиканской партии.

Напомним, 10 июля президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что намерен "существенно ужесточить" санкции США против Ирана.