Палата представителей США одобрила проект поддержки экономики на 3 трлн долларов

Представители Демократической партии США провели через Палату представителей американского Конгресса законопроект о выделении еще 3 триллионов долларов на поддержку экономики страны, страдающей из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Associated Press.

Как отмечается, законопроект был принят 208 голосами за и 199 против, несмотря на жесткую оппозицию со стороны представителей Республиканской партии.

Документ предусматривает выделение почти 1 трлн для государственных и местных органов власти и новые прямые платежи в размере 1200 долларов частным лицам, безработным, арендаторам, держателям кредитов и домовладельцам.

"Не действовать сейчас - это безответственно не только с гуманитарной точки зрения, но и безответственно в целом, поскольку бездействие будет стоить еще больше. Больше с точки зрения жизни, средств к существованию, стоимости для бюджета, стоимости для нашей демократии", - заявила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси.

При этом отмечается, что принятый законопроект с малой вероятностью пройдет через Сенат и будет подписан президентом. Администрация президента выступает против выделения дополнительных денег, мотивируя тем, что на поддержку экономики в совокупности уже были выделены 3 триллиона.

"Он не имеет никаких шансов стать законом в том виде, в котором был принят, скорее всего, предстоят трудные переговоры с Белым домом и Сенатом, контролируемом республиканцами", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее The Washington Post писала, что США в этом году ожидает дефицит бюджета в размере 4 трлн долларов, поскольку правительство и корпорации берут триллионы долларов долга, чтобы компенсировать экономический ущерб от пандемии коронавируса.