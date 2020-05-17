Палата представників США схвалила проект підтримки економіки на 3 трлн доларів

Представники Демократичної партії США провели через Палату представників американського Конгресу законопроект про виділення ще 3 трильйонів доларів на підтримку економіки країни, яка страждає через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Associated Press.

Як зазначається, законопроект був прийнятий 208 голосами за і 199 проти, попри жорстку опозицію з боку представників Республіканської партії.

Документ передбачає виділення майже 1 трлн для державних і місцевих органів влади та нові прямі платежі в розмірі 1200 доларів приватним особам, безробітним, орендарям, власникам кредитів і домовласникам.

"Не діяти зараз - це безвідповідально не тільки з гуманітарною точки зору, але і безвідповідально в цілому, оскільки бездіяльність буде коштувати ще більше. Більше з точки зору життя, засобів до існування, вартості для бюджету, вартості для нашої демократії", - заявила спікер палати представників Ненсі Пелосі.

При цьому зазначається, що прийнятий законопроект з малою вірогідністю пройде через Сенат і буде підписаний президентом. Адміністрація президента виступає проти виділення додаткових грошей, мотивуючи тим, що на підтримку економіки в сукупності вже були виділені 3 трильйони.

"Він не має жодних шансів стати законом в тому вигляді, в якому був прийнятий, швидше за все, чекають важкі переговори з Білим домом і Сенатом, контрольованому республіканцями", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше The Washington Post писала, що США в цьому році очікує дефіцит бюджету в розмірі 4 трлн доларів, оскільки уряд і корпорації беруть трильйони доларів боргу, щоб компенсувати збитки від пандемії коронавірусу.