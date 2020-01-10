Палата представителей поддержала ограничение военных полномочий Трампа

Палата представителей Соединенных Штатов Америки (США) поддержала ограничение военных полномочий президента Дональда Трампа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Как сообщается, резолюция, которую поддержали в Палате представителей, сделает невозможным объявление войны Ирану без одобрения Конгресса. За документ проголосовали 224 члена палаты, еще 194 - высказались против.

Отмечается, что американскому президенту оставят право на применение силы в случае, если от Ирана будет исходит угроза атаки на объекты или военных США. Также Трампу не запрещают использовать силу против террористов "Аль-Каиды" и их сторонников. Однако, главе Белого дома придется объяснять Конгрессу необходимость применения силовых мер.

Теперь резолюцию об ограничении военных полномочий Трампа должен рассмотреть американский Сенат, большинство в котором составляют представители Республиканской партии.

Напомним, ранее спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что в четверг, 9 января, американские конгрессмены рассмотрят резолюцию об ограничении военных полномочий президента Дональда Трампа. Пелоси отметила, что в Конгрессе обеспокоены последними решениями Трампа в отношении Ирана.

Добавим, что отношения между США и Ираном обострились после того, как 3 января в ходе американской спецоперации был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Во вторник, 7 января, Тегеран нанес ракетный удар по военным объектам США на территории Ирака.