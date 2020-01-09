Пелоси объявила голосование по ограничению военных полномочий Трампа

Иллюстративное фото (roskam/house.gov)

Конгресс серьезно обеспокоен решением администрации Трампа участвовать в военных действиях против Ирана

Палата представителей Конгресса США 9 января проголосует за резолюцию призванную ограничить для президента Дональда Трампа использование силы против Ирана. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера нижней палаты Нэнси Пелоси.

По ее словам, резолюция будет направлена в комитет вечером 8 декабря и "вынесена на сессию палаты завтра".

Пелоси заявила, что конгрессмены серьезно обеспокоены решением администрации Трампа участвовать в военных действиях против Ирана, а исполнительная власть не информирует Конгресс должным образом.

"У членов Конгресса есть серьезная обеспокоенность относительно того, что у администрации нет стратегии дальнейших действий. Уведомление в соответствии с законом о военных полномочиях, как и проведенный администрацией сегодня брифинг, были недостаточными, так что это не развеяло нашу обеспокоенность", - заявила спикер.

Также, по ее словам, палата может вскоре рассмотреть другие законопроекты по данной теме, в частности, запрещающие финансирование не одобренных законодателями военных операций.

"Администрация должна работать с Конгрессом для достижения немедленной и эффективной стратегии по деэскалации, чтобы предотвратить дальнейшее насилие", - подчеркнула она.

Напомним, ситуация в регионе Ближнего Востока резко обострилась после того, как в ночь на 3 января в результате американского воздушного удара был убит иранский генерал Касем Сулеймани.

Как известно, ночью 7 января по военной базе США в Ираке был нанесен ракетный удар. Ответственность за ракетный обстрел взял на себя иранский Корпус стражей исламской революции. Иранское государственное телевидение также заявило, что Тегеран имеет еще 100 целей в регионе, по которым будет нанесен удар, если Вашингтон предпримет любые меры в ответ.

Также РБК-Украина писало, что после ракетного обстрела американской военной базы в Ираке президент США Дональд Трапм собрал экстренное совещание в Белом доме с советниками по безопасности. Участие в совещании принимали госсекретарь Майк Помпео, глава Пентагона Марк Эспер и вице-президент США Майк Пенс.

Корпус стражей исламской революции грозит атаками внутри США, если они решат ответить на ракетные удары Ирана. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что США могут нанести вред Ирану, но себе они нанесут вред, во много раз больше.