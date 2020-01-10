Палата представників підтримала обмеження військових повноважень Трампа

Палата представників Сполучених Штатів Америки (США) підтримала обмеження військових повноважень президента Дональда Трампа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Як повідомляється, резолюція, яку підтримали в Палаті представників, унеможливить оголошення війни Ірану без схвалення Конгресу. За документ проголосували 224 члени палати, ще 194 - висловилися проти.

Зазначається, що американському президенту залишать право на застосування сили у разі, якщо від Ірану виходитиме загроза атаки на об'єкти чи військових США. Також Трампу не забороняють використовувати силу проти терористів "Аль-Каїди" та їх прихильників. Однак, главі Білого дому доведеться пояснювати Конгресу необхідність застосування силових заходів.

Тепер резолюцію про обмеження військових повноважень Трампа повинен розглянути американський Сенат, більшість в якому складають представники Республіканської партії.

Нагадаємо, раніше спікер Палати представників США Ненсі Пелосі заявила, що у четвер, 9 січня, американські конгресмени розглянуть резолюцію щодо обмеження військових повноважень президента Дональда Трампа. Пелосі наголосила, що у Конгресі стурбовані останніми рішеннями Трампа щодо Ірану.

Додамо, що відносини між США та Іраном загострилися після того, як 3 січня в ході американської спецоперації було вбито іранського генерала Касема Сулеймані. У вівторок, 7 січня, Тегеран завдав ракетного удару по військовим об'єктам США на території Іраку.