Палата представителей одобрила законопроект о повышении лимита долга США. Президент Джо Байден может подписать законопроект на этой неделе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNBS.
Это последняя законодательная преграда на пути предотвращения первого в истории национального дефолта.
Законопроект увеличивает потолок долга США на 480 млрд долларов. Как отмечается, это позволит Министерству финансов оплачивать счета страны в начале декабря.
Ранее мы писали, что Сенат США одобрил временное повышение потолка госдолга ради предотвращения дефолта.