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Палата представників схвалила законопроект про підвищення ліміту боргу США

Автор: Анна Полисученко

Палата представників схвалила законопроект про підвищення ліміту боргу США. Президент Джо Байден може підписати законопроект на цьому тижні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNBS.

Це остання законодавча перешкода на шляху запобігання першого в історії національного дефолту.

Законопроект збільшує боргову стелю США на 480 млрд доларів. Як зазначається, це дозволить Міністерству фінансів оплачувати рахунки країни на початку грудня.

Раніше ми писали, що Сенат США схвалив тимчасове підвищення стелі держборгу заради запобігання дефолту.

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