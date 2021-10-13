ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Палата представників схвалила законопроект про підвищення ліміту боргу США

Новость на русском →
США, Середа 13 жовтня 2021 04:48
Палата представників схвалила законопроект про підвищення ліміту боргу США Фото: Палата представників схвалила законопроект про підвищення ліміту боргу США (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Палата представників схвалила законопроект про підвищення ліміту боргу США. Президент Джо Байден може підписати законопроект на цьому тижні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNBS.

Це остання законодавча перешкода на шляху запобігання першого в історії національного дефолту.

Законопроект збільшує боргову стелю США на 480 млрд доларів. Як зазначається, це дозволить Міністерству фінансів оплачувати рахунки країни на початку грудня.

Раніше ми писали, що Сенат США схвалив тимчасове підвищення стелі держборгу заради запобігання дефолту.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки
NEWS
Україна йде на довгі вихідні. Яким буде карантин після свят
Україна йде на довгі вихідні. Яким буде карантин після свят
DAILY
Курсова аномалія. Чому падає долар, і чи чекати розвороту на валютному ринку
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Курсова аномалія. Чому падає долар, і чи чекати розвороту на валютному ринку