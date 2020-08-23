Палата представителей Конгресса выделила 25 млрд долларов для голосования по почте

Фото: Конгресс США (coincodex.com)

Законодателей вызвали из летних отпусков, чтобы гарантировать проведение президентских выборов

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект об экстренном финансировании Почтовой службы США. Палата, в которой большинство демократы, выделила на нужды почты 25 млрд долларов.

Об этом сообщает "Голос Америки".

После голосования законопроект должен рассмотреть контролируемый республиканцами Сенат. Белый дом заявил, что президент Дональд Трамп наложит вето на закон, если он поступит к нему на подпись.

Вопрос о работе и финансировании федеральной почтовой службы стал особенно острой политической темой, учитывая разговоры о том, что немало американцев в условиях пандемии планируют проголосовать на выборах президента именно по почте.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси вызвала законодателей из летних отпусков, чтобы проголосовать по вопросу о финансировании Почтовой службы на фоне предложений нового руководителя Луиса ДеДжоя о сокращении расходов. Демократы опасаются, что цель этих сокращений - задержать доставку бюллетеней для голосования на президентских выборах 3 ноября.

Ранее президент Дональд Трамп заявлял, что голосование по почте приведет к фальсификации выборов.

Право голосовать в США имеют около 233 млн человек. При этом, в этом году более 180 млн из них будут иметь возможность проголосовать по почте. И в связи с этим раздаются предостережения, что Почтовая служба США может не справиться с нагрузкой.

Ранее РБК-Украина писало, что Трамп опасается, что может проиграть предстоящие в 2020 году президентские выборы в стране из-за голосования по почте.