Палата представників Конгресу виділила 25 млрд доларів для голосування поштою

Фото: Конгрес США (coincodex.com)

Законодавців викликали із літніх відпусток, щоб гарантувати проведення президентських виборів

Палата представників Конгресу США схвалила законопроект про екстрене фінансування Поштової служби США. Палата, у якій мають більшість демократи, виділила на потреби пошти 25 млрд доларів.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Після голосування законопроект має розглянути контрольований республіканцями Сенат. Білий дім заявив, що президент Дональд Трамп накладе вето на закон, якщо він надійде до нього на підпис.

Питання про роботу й фінансування федеральної поштової служби стало особливо гострою політичною темою з огляду на розмови про те, що чимало американців в умовах пандемії планують проголосувати на виборах президента саме поштою.

Спікер Палати представників Ненсі Пелосі викликала законодавців із літніх відпусток, щоб проголосувати з питання про фінансування Поштової служби на тлі пропозицій нового її керівника Луїса ДеДжоя про скорочення витрат. Демократи побоюються, що мета цих скорочень - затримати доставку бюлетенів для голосування на президентських виборах 3 листопада.

Раніше президент Дональд Трамп, заявляв, що голосування поштою призведе до фальсифікації виборів.

Право голосувати у США мають близько 233 млн людей. При цьому, цього року понад 180 млн з них матимуть можливість проголосувати поштою. Й у зв'язку із цим лунають перестороги, що Поштова служба США може не впоратися із навантаженням.

Раніше РБК-Україна писало, що Трамп побоюється, що може програти майбутні в 2020 році президентські вибори в країні через голосування поштою.