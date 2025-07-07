Палали приватні будинки: показано наслідки удару РФ по Битиці

Рятувальникам вдалося ліквідувати масштабну пожежу, що спалахнула після російського удару по силу Битиця в Сумській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Внаслідок ворожої атаки по Битицькому старостату сталося загоряння двох приватних домоволодінь. Ще близько 20 будівель зазнали пошкоджень. Рятувальники ДСНС оперативно ліквідували всі осередки пожежі", - повідомили в ДСНС. Рятувальники також підтвердили, що внаслідок ворожого удару загинули дві людини, ще двоє осіб дістали поранення. Також вони показали кадри з руйнуваннями після ворожого удару по Бітиці. Фото: у Бітиці постраждали два приватні домоволодіння (t.me/dsns_telegram)