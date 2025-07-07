Палали приватні будинки: показано наслідки удару РФ по Битиці
Рятувальникам вдалося ліквідувати масштабну пожежу, що спалахнула після російського удару по силу Битиця в Сумській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
"Внаслідок ворожої атаки по Битицькому старостату сталося загоряння двох приватних домоволодінь. Ще близько 20 будівель зазнали пошкоджень. Рятувальники ДСНС оперативно ліквідували всі осередки пожежі", - повідомили в ДСНС.
Рятувальники також підтвердили, що внаслідок ворожого удару загинули дві людини, ще двоє осіб дістали поранення. Також вони показали кадри з руйнуваннями після ворожого удару по Бітиці.
Що передувало
Нагадаємо, 6 липня окупаційні війська атакували силі Битиця. Унаслідок ударів було пошкоджено десятки будинків. Деякі зруйновані повністю.
Росіяни протягом доби систематично атакували Бітицький старостинський округ, використовуючи авіабомби, дрони та ракетний удар. Загинули двоє людей. Ними виявилися цивільні чоловіки.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.