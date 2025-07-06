Обстріл Сумської області: в селі Битиця загинула людина, десятки будинків пошкоджено
У неділю, 6 липня, російські окупанти атакували село Битиця в Сумській області. Внаслідок обстрілу є загибла людина, ще одна поранена, а також пошкоджено будинки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Сумської ОВА Олега Григорова і начальника Сумської МВА Сергія Кривошеєнка.
"Унаслідок ворожого обстрілу Битицького старостату загинула одна цивільна людина. Тіло жертви виявили під час обстеження території після серії ударів. Попередньо, ще одна людина поранена", - поінформував Григоров.
Він уточнив, що близько 16:00 ворог протягом 15 хвилин атакував село чотирма дронами. Внаслідок обстрілу пошкоджені десятки будинків, а п'ять - фактично знищені.
За словами глави ОВА, пошуково-рятувальні роботи тривають, а масштаби руйнувань уточнюються.
Водночас начальник Сумської МВА підтвердив, що повторні атаки були завдані о 15:45. Також він підтвердив інформацію про жертву та одну постраждалу людину. Крім того, Кривошеєнко уточнив, скільки будинків постраждали.
"У результаті сьогоднішніх атак пошкоджено 25 будинків, із них 5 - повністю зруйновано. Проводиться гасіння пожеж. На жаль, загинула одна людина, одна поранена. Ліквідація наслідків продовжується. Під завалами можуть бути люди", - йдеться у повідомленні.
Обстріл Битицького старостату
Нагадаємо, що Битицький старостат у Сумській області перебуває під ударами ще з ночі, 6 липня. Зокрема, ворог бив по території керованими авіабомбами, дронами, а вранці здійснив ракетний удар.
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