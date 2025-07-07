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Полыхали частные дома: показаны последствия удара РФ по Битице

Понедельник 07 июля 2025 07:55
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Полыхали частные дома: показаны последствия удара РФ по Битице Фото: в Битице разрушены дома (t.me/dsns_telegram)
Автор: Мария Рагуткина

Спасателям удалось ликвидировать масштабный пожар, вспыхнувший после российского удара по силу Битица в Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"В результате вражеской атаки по Битицкому старостату произошло возгорание двух частных домовладений. Еще около 20 зданий получили повреждения. Спасатели ГСЧС оперативно ликвидировали все очаги пожара", - сообщили в ГСЧС.

Спасатели также подтвердили, что в результате вражеского удара погибли два человека, еще двое получили ранения. Также они показали кадры с разрушениями после вражеского удара по Битице.

Фото: в Битице пострадали два частных домовладений (t.me/dsns_telegram)

Что предшествовало

Напомним, 6 июля оккупационные войска атаковали силе Битица. В результате ударов были повреждены десятки домов. Некоторые разрушены полностью.

Россияне в течение суток систематически атаковали Битицкий старостинский округ, используя авиабомбы, дроны и ракетный удар. Погибли два человека. Ими оказались гражданские мужчины.

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