Полыхали частные дома: показаны последствия удара РФ по Битице

Спасателям удалось ликвидировать масштабный пожар, вспыхнувший после российского удара по силу Битица в Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям ( ГСЧС ).

"В результате вражеской атаки по Битицкому старостату произошло возгорание двух частных домовладений. Еще около 20 зданий получили повреждения. Спасатели ГСЧС оперативно ликвидировали все очаги пожара", - сообщили в ГСЧС.

Спасатели также подтвердили, что в результате вражеского удара погибли два человека, еще двое получили ранения. Также они показали кадры с разрушениями после вражеского удара по Битице.