Палає від Бєлгорода до ТОТ: Сили оборони атакували пункт управління та склади окупантів

Удари по складах та логістиці на Донбасі

У ніч на 28 лютого підрозділи Сил оборони атакували низку важливих об’єктів загарбників у Донецькій області. Зокрема, під вогневе ураження потрапили склад пально-мастильних матеріалів у районі Новоамвросіївського та склад боєприпасів поблизу Амвросіївки.

Окрім цього, у районі населеного пункту Багатир було знищено склад матеріально-технічного забезпечення окупаційних військ.

Знищення пунктів управління та об’єктів на півдні

Напередодні українські сили уразили передовий пункт управління 127-ї мотострілецької дивізії РФ у районі Орлинського на Донеччині.

Також зафіксовано успішні влучання по логістичних вузлах ворога в Херсонській області. У районі Каланчака уражено склади матеріально-технічного забезпечення двох полків, а поблизу селища Мирне - склад пально-мастильних матеріалів бригади МТЗ.

Втрати живої сили та атаки на території РФ

Сили оборони також завдали ударів по місцях скупчення особового складу противника. Вибухи лунали у районах Родинського (Донеччина), Березового (Дніпропетровщина) та Дронівки, що у Бєлгородській області Росії.

Наразі остаточні масштаби пошкоджень та втрати серед особового складу ворога уточнюються.