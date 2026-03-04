Палає після удару США: новітній військовий корвет Ірану охоплений вогнем (фото)

Іранський військово-морський корвет Shahid Sayyad Shirazi охоплений полум'ям поблизу порту Бандар-Аббас після удару США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Clash Report в X.
Після атаки на борту виникла сильна пожежа, над акваторією піднявся густий стовп диму. Про можливих постраждалих поки офіційно не повідомлялося.
Судно належить до класу Shahid Soleimani - порівняно нових іранських ракетних кораблів, призначених для операцій у Перській затоці.
Ці судна оснащені протикорабельними ракетами та системами протиповітряної оборони та вважаються однією з ключових платформ Корпусу вартових ісламської революції на морі.
Варто зазначити, що, за словами іранців, Shahid Sayyad Shirazi є малопомітним і може патрулювати територію у 10 тисяч км.
Удар по корвету стався в районі Бандер-Аббаса - найбільшого іранського військово-морського вузла на узбережжі Ормузької протоки.
Зазначимо, сьогодні, 4 березня, стало відомо про знищення корабля Ірану в міжнародних водах американською торпедою.
Глава Пентагону Піт Гегсет розповів, що американський підводний човен потопив військовий корабель Ірану, який "почувався в безпеці в міжнародних водах".
Він також зауважив, що це стало першим потопленням ворожого корабля торпедою з часів Другої світової війни.
Нагадаємо, під час десятої хвилі ударів ізраїльських ВПС винищувачі завдали удару по інфраструктурі аеропорту "Мехрабад" в Тегерані.
В межах удару були знищені системи оборони та виявлення, які використовувалися іранським режимом і становили загрозу для літаків ізраїльських ВПС.