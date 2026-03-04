Пылает после удара США: новейший военный корвет Ирана охвачен огнем (фото)

Иранский военно-морской корвет Shahid Sayyad Shirazi охвачен пламенем вблизи порта Бандар-Аббас после удара США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Clash Report в X.
После атаки на борту возник сильный пожар, над акваторией поднялся густой столб дыма. О возможных пострадавших пока официально не сообщалось.
Судно принадлежит к классу Shahid Soleimani - сравнительно новых иранских ракетных кораблей, предназначенных для операций в Персидском заливе.
Эти суда оснащены противокорабельными ракетами и системами противовоздушной обороны и считаются одной из ключевых платформ Корпуса стражей исламской революции на море.
Стоит отметить, что, по словам иранцев, Shahid Sayyad Shirazi является малозаметным и может патрулировать территорию в 10 тысяч км.
Удар по корвету произошел в районе Бандер-Аббаса - крупнейшего иранского военно-морского узла на побережье Ормузского пролива.
Отметим, сегодня, 4 марта, стало известно об уничтожении корабля Ирана в международных водах американской торпедой.
Глава Пентагона Пит Гегсет рассказал, что американская подводная лодка потопила военный корабль Ирана, который "чувствовал себя в безопасности в международных водах".
Он также отметил, что это стало первым потоплением вражеского корабля торпедой со времен Второй мировой войны.
Напомним, во время десятой волны ударов израильских ВВС истребители нанесли удар по инфраструктуре аэропорта "Мехрабад" в Тегеране.
В рамках удара были уничтожены системы обороны и обнаружения, которые использовались иранским режимом и представляли угрозу для самолетов израильских ВВС.