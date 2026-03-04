Пылает после удара США: новейший военный корвет Ирана охвачен огнем (фото)

После атаки на борту возник сильный пожар, над акваторией поднялся густой столб дыма. О возможных пострадавших пока официально не сообщалось.

Что известно о Shahid Sayyad Shirazi

Судно принадлежит к классу Shahid Soleimani - сравнительно новых иранских ракетных кораблей, предназначенных для операций в Персидском заливе.

Эти суда оснащены противокорабельными ракетами и системами противовоздушной обороны и считаются одной из ключевых платформ Корпуса стражей исламской революции на море.

Фото: последствия удара США по корвету Shahid Sayyad Shirazi (x.com/clashreport)

Стоит отметить, что, по словам иранцев, Shahid Sayyad Shirazi является малозаметным и может патрулировать территорию в 10 тысяч км.

Удар по корвету произошел в районе Бандер-Аббаса - крупнейшего иранского военно-морского узла на побережье Ормузского пролива.

Уничтожение корабля Ирана

Отметим, сегодня, 4 марта, стало известно об уничтожении корабля Ирана в международных водах американской торпедой.

Глава Пентагона Пит Гегсет рассказал, что американская подводная лодка потопила военный корабль Ирана, который "чувствовал себя в безопасности в международных водах".

Он также отметил, что это стало первым потоплением вражеского корабля торпедой со времен Второй мировой войны.