У світі

Палає після удару США: новітній військовий корвет Ірану охоплений вогнем (фото)

17:29 04.03.2026 Ср
2 хв
Це вже друге іранське судно, уражене США протягом однієї доби
Валерій Ульяненко
Палає після удару США: новітній військовий корвет Ірану охоплений вогнем (фото) Фото: корвет Shahid Sayyad Shirazi Ірану (flickr.com)

Іранський військово-морський корвет Shahid Sayyad Shirazi охоплений полум'ям поблизу порту Бандар-Аббас після удару США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Clash Report в X.

Читайте також: Кінець флоту Ірану? У США заявили про знищення 17 кораблів і підводного човна

Після атаки на борту виникла сильна пожежа, над акваторією піднявся густий стовп диму. Про можливих постраждалих поки офіційно не повідомлялося.

Що відомо про Shahid Sayyad Shirazi

Судно належить до класу Shahid Soleimani - порівняно нових іранських ракетних кораблів, призначених для операцій у Перській затоці.

Ці судна оснащені протикорабельними ракетами та системами протиповітряної оборони та вважаються однією з ключових платформ Корпусу вартових ісламської революції на морі.

Палає після удару США: новітній військовий корвет Ірану охоплений вогнем (фото)Фото: наслідки удару США по корвету Shahid Sayyad Shirazi (x.com/clashreport)

Палає після удару США: новітній військовий корвет Ірану охоплений вогнем (фото)Фото: наслідки удару США по корвету Shahid Sayyad Shirazi (x.com/clashreport)

Варто зазначити, що, за словами іранців, Shahid Sayyad Shirazi є малопомітним і може патрулювати територію у 10 тисяч км.

Удар по корвету стався в районі Бандер-Аббаса - найбільшого іранського військово-морського вузла на узбережжі Ормузької протоки.

Знищення корабля Ірану

Зазначимо, сьогодні, 4 березня, стало відомо про знищення корабля Ірану в міжнародних водах американською торпедою.

Глава Пентагону Піт Гегсет розповів, що американський підводний човен потопив військовий корабель Ірану, який "почувався в безпеці в міжнародних водах".

Він також зауважив, що це стало першим потопленням ворожого корабля торпедою з часів Другої світової війни.

Нагадаємо, під час десятої хвилі ударів ізраїльських ВПС винищувачі завдали удару по інфраструктурі аеропорту "Мехрабад" в Тегерані.

В межах удару були знищені системи оборони та виявлення, які використовувалися іранським режимом і становили загрозу для літаків ізраїльських ВПС.

